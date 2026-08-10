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Maisons avec jardin à vendre en Comitat de Primorje-Gorski Kotar, Croatie

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2 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Barbat, Croatie
Villa 3 chambres
Barbat, Croatie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 130 m²
Une occasion exceptionnelle dans l'île de Rab, Croatie – Nous vous présentons une maison rem…
$764,636
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AGENCIJA Elite
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English, Русский, Deutsch
Maison 4 chambres dans Punat, Croatie
Maison 4 chambres
Punat, Croatie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 256 m²
Nombre d'étages 4
In the heart of the picturesque town of Punat on the island of Krk, just steps from the coas…
$685,000
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Types de propriétés en Comitat de Primorje-Gorski Kotar

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Caractéristiques des propriétés en Comitat de Primorje-Gorski Kotar, Croatie

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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