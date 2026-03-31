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Maisons à vendre en Grad Kastav, Croatie

4 propriétés total trouvé
Maison 5 chambres dans Grad Kastav, Croatie
Maison 5 chambres
Grad Kastav, Croatie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 380 m²
A spacious house for sale in a quiet part of Kastav, just a few minutes' drive from Opatija.…
$453,932
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Maison 3 chambres dans Grad Kastav, Croatie
Maison 3 chambres
Grad Kastav, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 141 m²
House for sale in Kastav, offering a beautiful view of the sea and the old town of Kastav. T…
$715,373
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Maison 4 chambres dans Grad Kastav, Croatie
Maison 4 chambres
Grad Kastav, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 170 m²
Nombre d'étages 2
A stone house with a living area of 170 m² is for sale, located near the old town of Kastav.…
$373,488
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AuraAura
Maison 4 chambres dans Grad Kastav, Croatie
Maison 4 chambres
Grad Kastav, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 212 m²
In a quiet and attractive part of Kastav, a detached family house under construction is for …
$233,286
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