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Maisons à vendre en Opcina Kostrena, Croatie

10 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Kostrena, Croatie
Maison 3 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 250 m²
Located in an exceptionally peaceful and private setting in Kostrena, just 900 meters from t…
$1,38M
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Maison 4 chambres dans Kostrena, Croatie
Maison 4 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 245 m²
Nombre d'étages 1
Kostrena – Modern Semi-Detached Villa with a Pool and Sea View! A beautiful newly built sem…
$1,01M
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Maison 4 chambres dans Kostrena, Croatie
Maison 4 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 245 m²
Nombre d'étages 1
Kostrena – Modern Semi-Detached Villa with a Pool and Sea View! A beautiful newly built sem…
$1,01M
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AuraAura
Villa 3 chambres dans Kostrena, Croatie
Villa 3 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Villa jumelée récemment construite à Kostrena près de Rijeka, à 1,5 km de la mer!Fantastique…
$796,124
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Villa 3 chambres dans Kostrena, Croatie
Villa 3 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 213 m²
Discounted!Price went down from 850 000 eur to 730 000 eur!Semi-detached lux villa in Kostre…
$859,329
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Maison 4 chambres dans Kostrena, Croatie
Maison 4 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 241 m²
Nombre d'étages 1
Located in a quiet part of Kostrena, this luxurious villa is situated in an attractive locat…
$1,44M
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Melrose VillasMelrose Villas
Maison 2 chambres dans Kostrena, Croatie
Maison 2 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Nombre d'étages 1
Une maison individuelle à rénover est à vendre dans un endroit attrayant et paisible à Kostr…
$194,214
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Maison 3 chambres dans Kostrena, Croatie
Maison 3 chambres
Kostrena, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Nombre d'étages 1
In our offer, there is a semi-detached villa in a new building with a sea view. The villa wa…
$787,198
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Maison 4 chambres dans Kostrena, Croatie
Maison 4 chambres
Kostrena, Croatie
Nombre de pièces 4
Surface 245 m²
Nombre d'étages 1
Luxury new building in Kostrena In the increasingly popular coastal town of Kostreni, there …
$1,03M
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Maison 8 chambres dans Kostrena, Croatie
Maison 8 chambres
Kostrena, Croatie
Nombre de pièces 8
Surface 490 m²
Nombre d'étages 1
Luxury new building in Kostrena In the increasingly popular coastal town of Kostreni, there …
$2,06M
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Caractéristiques des propriétés en Opcina Kostrena, Croatie

Bon marché
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