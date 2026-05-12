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Maisons à vendre en Grad Vrbovsko, Croatie

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Villa 3 chambres dans Nadvucnik, Croatie
Villa 3 chambres
Nadvucnik, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 186 m²
Maison de luxe à vendre à Vrbovsko, Gorski Kotar, offrant 186 mètres carrés d'espace de vie …
$1,13M
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Maison 2 chambres dans Vucinici, Croatie
Maison 2 chambres
Vucinici, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Nombre d'étages 3
A vendre est une charmante maison située à Hajdine près de Vrbovsko, à une altitude de 600 m…
$214,899
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Maison 3 chambres dans Opcina Brod Moravice, Croatie
Maison 3 chambres
Opcina Brod Moravice, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 200 m²
Une maison individuelle entièrement meublée d'une superficie totale de 200 m2 est à vendre, …
$162,036
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Maison 4 chambres dans Opcina Brod Moravice, Croatie
Maison 4 chambres
Opcina Brod Moravice, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Maison à vendre à Tuk, Vrbovsko – Idéal pour le tourisme et les grandes familles Une maison…
$310,282
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