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Maisons à vendre en Mali Losinj, Croatie

3 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Mali Losinj, Croatie
Maison 3 chambres
Mali Losinj, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Located in the heart of Mali Lošinj, this charming Mediterranean house is perfect for family…
$370,041
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Maison 2 chambres dans Mali Losinj, Croatie
Maison 2 chambres
Mali Losinj, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
A semi-detached family house for sale, located in a quiet part of Mali Lošinj, just a 10-min…
$304,536
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Maison 4 chambres dans Mali Losinj, Croatie
Maison 4 chambres
Mali Losinj, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 132 m²
Nombre d'étages 4
A residential-commercial house is for sale in the center of Mali Lošinj with a total area of…
$656,190
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