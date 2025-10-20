Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Opcina Lovran
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Opcina Lovran, Croatie

villas
3
3 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Lovran, Croatie
Villa 5 chambres
Lovran, Croatie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 267 m²
Belle villa pas cher dans le Lovran médiéval avec piscine et vue lointaine sur la mer!Il off…
$872,511
Villa 4 chambres dans Lovran, Croatie
Villa 4 chambres
Lovran, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 333 m²
Belle villa ultra-moderne de design sophistiqué et expressif à Lovran à seulement 200 mètres…
$1,96M
Villa 12 chambres dans Lovran, Croatie
Villa 12 chambres
Lovran, Croatie
Chambres 12
Nombre de salles de bains 7
Surface 600 m²
Superbe villa à vendre à Lovran à seulement 200 mètres de la mer!Villa a une superficie tota…
$2,84M
Caractéristiques des propriétés en Opcina Lovran, Croatie

