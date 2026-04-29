Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Vinodolska opcina
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Vinodolska opcina, Croatie

10 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Bribir, Croatie
Maison 2 chambres
Bribir, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
A Bribir, entouré par la mer et les montagnes, il y a une maison en pierre rénovée, soigneus…
$895,222
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Ardor real estate agency
Langues
English, Italiano, Hrvatski
Maison 4 chambres dans Tribalj, Croatie
Maison 4 chambres
Tribalj, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 215 m²
Nombre d'étages 2
Cette belle maison en pierre enchante avec un mélange harmonieux de charme rustique et de de…
$1,14M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Ardor real estate agency
Langues
English, Italiano, Hrvatski
Maison 2 chambres dans Grizane Belgrad, Croatie
Maison 2 chambres
Grizane Belgrad, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
Maison authentique en pierre de 120 m2 avec un grand jardin de 530 m2 à vendre, située dans …
$258,569
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Ardor real estate agency
Langues
English, Italiano, Hrvatski
AdriastarAdriastar
Maison 4 chambres dans Grizane Belgrad, Croatie
Maison 4 chambres
Grizane Belgrad, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 148 m²
A vendre: maison mitoyenne à Grižane-Belgrad, Vinodolska Općina, située à seulement 4 km de …
$250,524
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Ardor real estate agency
Langues
English, Italiano, Hrvatski
Maison 3 chambres dans Grizane Belgrad, Croatie
Maison 3 chambres
Grizane Belgrad, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 148 m²
Nombre d'étages 2
Villa urbaine moderne avec piscine – Crikvenica Hinterland Dans un arrière-pays paisible et…
$643,549
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Ardor real estate agency
Langues
English, Italiano, Hrvatski
Maison 1 chambre dans Grizane Belgrad, Croatie
Maison 1 chambre
Grizane Belgrad, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Nombre d'étages 1
Dans l'arrière-pays paisible de Crikvenica, une maison rénovée et entièrement meublée est à …
$277,776
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Ardor real estate agency
Langues
English, Italiano, Hrvatski
MontbelMontbel
Maison 2 chambres dans Bribir, Croatie
Maison 2 chambres
Bribir, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Nombre d'étages 1
Maison en pierre semi-détachée avec piscine et cour spacieuse à Bribir – Paix et confort prè…
$343,609
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Ardor real estate agency
Langues
English, Italiano, Hrvatski
Maison 2 chambres dans Grizane Belgrad, Croatie
Maison 2 chambres
Grizane Belgrad, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Nombre d'étages 3
Une maison d'une superficie totale de 220 m2 est à vendre, située sur un terrain spacieux de…
$344,221
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Ardor real estate agency
Langues
English, Italiano, Hrvatski
Maison 3 chambres dans Bribir, Croatie
Maison 3 chambres
Bribir, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 106 m²
Nombre d'étages 1
Une maison d'une superficie totale de 106 m2 est à vendre, composée de deux logements séparé…
$231,480
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Ardor real estate agency
Langues
English, Italiano, Hrvatski
Maison 2 chambres dans Tribalj, Croatie
Maison 2 chambres
Tribalj, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 135 m²
Nombre d'étages 1
Une maison en pierre traditionnelle est à vendre à Mali Bašunji, un hameau paisible entouré …
$236,734
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Ardor real estate agency
Langues
English, Italiano, Hrvatski

Caractéristiques des propriétés en Vinodolska opcina, Croatie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller