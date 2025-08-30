Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Croatie
  3. Grad Opatija
  4. Commercial

Immobilier commercial en Grad Opatija, Croatie

hôtels
26
27 propriétés total trouvé
Hôtel 840 m² dans Grad Opatija, Croatie
Hôtel 840 m²
Grad Opatija, Croatie
Chambres 12
Nombre de salles de bains 6
Surface 840 m²
Propriété unique à Moscenicka Draga à seulement 100 mètres de la mer!Une occasion d'investis…
$4,08M
Hôtel 710 m² dans Ika, Croatie
Hôtel 710 m²
Ika, Croatie
Chambres 10
Surface 710 m²
Villa pour le tourisme et les affaires, à 10 mètres de la mer sur la Côte d'Opatija!Cette pr…
$4,72M
Hôtel 420 m² dans Icici, Croatie
Hôtel 420 m²
Icici, Croatie
Chambres 9
Nombre de salles de bains 6
Surface 420 m²
Maison à Icici à seulement 200 mètres de la mer pour la rénovation.La superficie totale est …
$1,75M
Hôtel 300 m² dans Grad Opatija, Croatie
Hôtel 300 m²
Grad Opatija, Croatie
Nombre de salles de bains 8
Surface 300 m²
Propriété touristique avec vue sur la mer à Lovran!Surface totale de 390 m2, bâtiment se com…
$1,15M
Hôtel 600 m² dans Grad Opatija, Croatie
Hôtel 600 m²
Grad Opatija, Croatie
Chambres 14
Nombre de salles de bains 14
Surface 600 m²
Maison spacieuse à Mošćenice, Mošćenička Draga, avec vue sur la mer!Nous vous présentons une…
$1,05M
Hôtel 390 m² dans Veprinac, Croatie
Hôtel 390 m²
Veprinac, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 390 m²
Appartement avec 6 appartements à vendre à Veprinac!Belle vue depuis les appartements supéri…
$664,189
Hôtel 1 000 m² dans Veprinac, Croatie
Hôtel 1 000 m²
Veprinac, Croatie
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Surface 1 000 m²
Belle cuisine de style boutique avec piscine et vue imprenable sur la mer à Veprinac sur l'O…
$1,86M
Hôtel 170 m² dans Grad Opatija, Croatie
Hôtel 170 m²
Grad Opatija, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 170 m²
Rez de chaussée avec jardin et magnifique vue sur la mer à vendre à Volosko à seulement 300 …
Prix ​​sur demande
Hôtel 1 205 m² dans Grad Opatija, Croatie
Hôtel 1 205 m²
Grad Opatija, Croatie
Chambres 12
Nombre de salles de bains 10
Surface 1 205 m²
Fantastique propriété touristique en face de la plage de sable sur Opatija riviera à seuleme…
Prix ​​sur demande
Hôtel 700 m² dans Grad Opatija, Croatie
Hôtel 700 m²
Grad Opatija, Croatie
Surface 700 m²
Une occasion unique à Lovran !Immeuble de 700m2 avec piscine + 6000m2 de terrain avec projet…
$4,26M
Hôtel 370 m² dans Grad Opatija, Croatie
Hôtel 370 m²
Grad Opatija, Croatie
Chambres 9
Nombre de salles de bains 9
Surface 370 m²
Grande villa avec plusieurs appartements à louer dans le centre d'Opatija avec des veiws inc…
Prix ​​sur demande
Hôtel 660 m² dans Grad Opatija, Croatie
Hôtel 660 m²
Grad Opatija, Croatie
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Surface 660 m²
Propriété de grand potentiel à Volosko (Tosine) à vendre avec vue imprenable sur la mer!La d…
$1,20M
Hôtel 641 m² dans Grad Opatija, Croatie
Hôtel 641 m²
Grad Opatija, Croatie
Chambres 9
Nombre de salles de bains 9
Surface 641 m²
Nous offrons une villa fantastique dans le centre d'Opatija. La villa d'une superficie nette…
$4,54M
Hôtel 3 000 m² dans Grad Opatija, Croatie
Hôtel 3 000 m²
Grad Opatija, Croatie
Surface 3 000 m²
Possibilité de payer par versements sur 2 ans - offre spéciale du Vendeur!Un magnifique bâti…
$12,00M
Hôtel 190 m² dans Grad Opatija, Croatie
Hôtel 190 m²
Grad Opatija, Croatie
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 190 m²
Maison d'hôtes paisiblement isolée de 6 appartements avec piscine à Moscenicka Draga!De bell…
$990,458
Hôtel 1 500 m² dans Icici, Croatie
Hôtel 1 500 m²
Icici, Croatie
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Surface 1 500 m²
Magnifique apart-hotel à Icici à seulement 40 mètres de ACI-marina!Fantastique vue sur la me…
$8,62M
Hôtel 960 m² dans Grad Opatija, Croatie
Hôtel 960 m²
Grad Opatija, Croatie
Chambres 11
Nombre de salles de bains 9
Surface 960 m²
Appartement à vendre à Lovran, Opatija riviera, à 300 mètres de la mer !Il propose 6 apparte…
$1,92M
Hôtel 1 000 m² dans Veprinac, Croatie
Hôtel 1 000 m²
Veprinac, Croatie
Chambres 11
Nombre de salles de bains 7
Surface 1 000 m²
Immeuble multi-appartements à Veprinac sur Opatija avec piscine et vue lointaine sur la mer!…
$1,87M
Hôtel 482 m² dans Grad Opatija, Croatie
Hôtel 482 m²
Grad Opatija, Croatie
Chambres 8
Nombre de salles de bains 3
Surface 482 m²
Grand investissement - maison individuelle à seulement 80m de la mer à Ika, Opatija riviera …
$1,46M
Hôtel 500 m² dans Grad Opatija, Croatie
Hôtel 500 m²
Grad Opatija, Croatie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 500 m²
Mini-hôtel idéal ou résidence senior en Croatie à Opatija!La superficie totale est de 500 m2…
Prix ​​sur demande
Hôtel 505 m² dans Grad Opatija, Croatie
Hôtel 505 m²
Grad Opatija, Croatie
Chambres 9
Nombre de salles de bains 6
Surface 505 m²
Immobilier moderne avec 5 appartements à Opatija (Opric) dans une oasis de paix avec cinq lo…
Prix ​​sur demande
Hôtel 500 m² dans Icici, Croatie
Hôtel 500 m²
Icici, Croatie
Chambres 12
Nombre de salles de bains 8
Surface 500 m²
Multi-appartements de 8 appartements avec piscine à Opric sur Opatija!La superficie totale e…
$1,58M
Hôtel 700 m² dans Grad Opatija, Croatie
Hôtel 700 m²
Grad Opatija, Croatie
Surface 700 m²
Immeuble de 700m2 avec piscine + 6000m2 de terrain avec projet pour une station bien-être av…
$4,31M
Hôtel 9 000 m² dans Grad Opatija, Croatie
Hôtel 9 000 m²
Grad Opatija, Croatie
Chambres 35
Nombre de salles de bains 35
Surface 9 000 m²
Un hôtel unique récemment construit à Opatija à seulement 500 mètres de la plage!Magnifique …
$31,12M
DEVELOPMENT PROJECT dans Veprinac, Croatie
DEVELOPMENT PROJECT
Veprinac, Croatie
Le terrain pour le développement de 22 villas est à vendre, un permis a été délivré pour la …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Hôtel 1 000 m² dans Veprinac, Croatie
Hôtel 1 000 m²
Veprinac, Croatie
Chambres 11
Nombre de salles de bains 12
Surface 1 000 m²
Le prix est passé de 1 660 000 eur à 1 400 000 eur!Maison d'hôtes de luxe au-dessus d'Opatij…
$1,63M
NEW HOTEL IN CROATIA, OPATIJA dans Ika, Croatie
NEW HOTEL IN CROATIA, OPATIJA
Ika, Croatie
Surface 2 500 m²
Hôtel de charme à vendre dans la région d'Opatija, à côté de la plage de la ville et du marc…
$9,76M
Laisser une demande
