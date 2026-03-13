Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Ta Khmau
  4. Location longue durée
  5. Villa

Loyer mensuel de villas en Ta Khmau, Cambodge

2 propriétés total trouvé
Villa de 6 chambres dans Ta Khmau, Cambodge
Villa de 6 chambres
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 315 m²
Sol 3
Positionné dans le prestigieux L'enclave résidentielle ML Tiara, cette villa spacieuse offre…
$4,000
par mois
Laisser une demande
Villa de 6 chambres dans Ta Khmau, Cambodge
Villa de 6 chambres
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 210 m²
Sol 3
Vivez le confort et l'élégance dans cette villa moderne située au sein de la prestigieuse co…
$3,000
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller