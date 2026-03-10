Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Siem Reap Municipality
  4. Résidentiel
  5. Copropriété

Condos à vendre en Siem Reap Municipality, Cambodge

Siem Reap
13
Copropriété Supprimer
Tout effacer
13 propriétés total trouvé
Condo 3 chambres dans Krous, Cambodge
Condo 3 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 134 m²
Sol 3
Ce spacieux condominium de 3 chambres est maintenant disponible à la vente au célèbre Sky Pa…
$210,000
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Condo 2 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Sol 5
Un magnifique condo de 2 chambres à vendre à Rose Apple Square, situé au coeur de la ville d…
$220,000
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Condo 2 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Sol 5
Ce condo de 2 chambres à vendre au 5ème étage de Rose Apple Square à Siem Reap City offre un…
$145,000
Laisser une demande
AuraAura
Condo 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Condo 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 5
Le condo de revente de Rose Apple Square offre une occasion unique de posséder une propriété…
$130,000
Laisser une demande
Condo 3 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Condo 3 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 138 m²
Sol 4
Un magnifique condo de 3 chambres est à vendre à Rose Apple Square à Siem Reap. Le condo dis…
$300,000
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Krous, Cambodge
Condo 2 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 74 m²
Ce condo de 2 chambres est pour la revente et offre 74 mètres carrés d'espace de vie. Il vie…
$60,000
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Condo 2 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Découvrez une opportunité d'investissement avec ce condo entièrement meublé à vendre à Rose …
$226,300
Laisser une demande
Condo 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Condo 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 6
Vivez la vie urbaine contemporaine à son meilleur avec cet élégant condo de 1 chambre, idéal…
$117,000
Laisser une demande
Condo 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Condo 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 2
Cette élégante unité de 1 chambre est maintenant disponible pour la revente dans le célèbre …
$135,000
Laisser une demande
Condo 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Condo 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 4
Ce condo de 1 chambre à vendre à Rose Apple Square offre un mélange parfait de commodité et …
$125,000
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Condo 2 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Sol 4
Un condo élégant de 2 chambres est maintenant disponible dans Rose Apple Square, l'un des pl…
$250,000
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Krous, Cambodge
Condo 2 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 70 m²
Un condo de 2 chambres dans la région de Svay Dangkum, offrant 70m2 de surface habitable con…
$55,000
Laisser une demande
Condo 1 chambre dans Siem Reap, Cambodge
Condo 1 chambre
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 3
Revente de condominium 1 chambre à Rose Apple Square , un bâtiment de luxe à usage mixte au …
$140,000
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Siem Reap Municipality, Cambodge

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller