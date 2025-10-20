Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Propriétées résidentielles à vendre en Siem Reap Municipality, Cambodge

Siem Reap
Villa 4 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 4 chambres
Siem Reap, Cambodge
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 288 m²
Élégante villa de 4 chambres avec Sky Lounge & Yard à Sala Kamreuk, Siem ReapAvec une verdur…
$500,000
Villa 3 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 3 chambres
Siem Reap, Cambodge
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Villa design moderne avec piscine et jardin à Svay Dangkum, Siem ReapCette maison moderne al…
$420,000
Villa 6 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 6 chambres
Siem Reap, Cambodge
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 548 m²
C'est une occasion rare d'acquérir cette villa de luxe Siem Reap, une résidence de six chamb…
$1,30M
Villa 3 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 3 chambres
Siem Reap, Cambodge
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 236 m²
Western-Style 3-Bedroom Villa in Borey Melbourne Residence, Siem Reap This Western-style vil…
$320,000
Villa 3 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 3 chambres
Siem Reap, Cambodge
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 258 m²
Villa Caroline – Villas jumelles au cœur de Siem ReapBienvenue à la Villa Caroline, un dével…
$450,000
Villa 4 chambres dans Krous, Cambodge
Villa 4 chambres
Krous, Cambodge
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 1 m²
Vie de première classe redéfinie – Villa Western-Style à Sambour, Siem ReapEntrez dans un co…
$880,000
Villa 4 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 4 chambres
Siem Reap, Cambodge
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 108 m²
Villa de 4 chambres avec piscine à Sala Kamreuk, Siem ReapCette magnifique villa de quatre c…
$450,000
Villa 2 chambres dans Krous, Cambodge
Villa 2 chambres
Krous, Cambodge
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 1 m²
Villa deux chambres avec piscine et extension Potentiel chez Siem ReapSitué dans un généreux…
$500,000
Villa 5 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 5 chambres
Siem Reap, Cambodge
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 350 m²
Villa de luxe avec piscine et jardin Près d'Angkor Golf ResortEn bordure du prestigieux Angk…
$590,000
