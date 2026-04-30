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Complexe résidentiel Time Square 9: The Gatsby Residence – BKK1

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
depuis
$87,760
;
18
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ID: 35411
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 299
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 27/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Cambodge
  • État
    Phnom Penh
  • Ville
    Khan Boeng Keng Kang
  • Village
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir
  • Adresse
    Street 278, 1 8 a Angkor India

Caractéristiques de la propriété

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

À propos du complexe

...
Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 60.0
Prix ​​par m², USD 1,463
Prix ​​de l'appartement, USD 87,760
Appartements 2 chambres
Surface, m² 90.0
Prix ​​par m², USD 1,667
Prix ​​de l'appartement, USD 150,000
Appartements 3 chambres
Surface, m² 130.0
Prix ​​par m², USD 1,692
Prix ​​de l'appartement, USD 219,960
Appartements 4 chambres
Surface, m² 190.0
Prix ​​par m², USD 1,672
Prix ​​de l'appartement, USD 317,720

Localisation sur la carte

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge

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