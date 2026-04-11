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Appartement dans un nouvel immeuble Time Square 10 Ocean View

Sihanoukville, Cambodge
depuis
$73,181
T.V.A.
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ID: 35118
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Cambodge
  • État
    Sihanoukville
  • Région
    Preah Sihanouk Municipality

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    32

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

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Time Square 10 Ocean View — Projet d'investissement côtier phare à Sihanoukville 🌊🏙

Temps Square 10 Océan View est un développement résidentiel phare situé à Sihanoukville, au Cambodge, à seulement 300 mètres de la plage d'Otres.

Le projet combine design moderne, emplacement haut de gamme et fort potentiel d'investissement, offrant un style de vie côtier avec une vue panoramique.

---

🏡 À propos du projet

Le développement offre une gamme de types d'unités:

• 1 chambre (~50 m2)
• 3 chambres (jusqu'à 140 m2)
• spacieux duplex de 4 chambres (~200 m2)

Principales caractéristiques:

🌊 vue sur la mer et la ville
🏙 Unités à plancher élevé
📐 plans fonctionnels
🌬 orientation optimale (exposition réduite à la chaleur)

---

📍 Lieu — Sihanoukville (Plage d'Otres)

Emplacement privilégié avec une excellente connectivité:

🏖 300 m de la plage d'Otres
🏙 5-7 minutes du centre-ville
✈ 20 minutes pour l'aéroport international
🚢 20 minutes pour le terminal insulaire
🌴 15 minutes pour la baie des lumières

Accès supplémentaire :

🚗 ~2,5 heures jusqu'à Phnom Penh (autoroute)
✈ ~40 minutes pour Siem Reap (Angkor Wat)

---

💼 Faits saillants de l'investissement

Sihanoukville se développe rapidement comme:

📦 un pôle logistique stratégique (RCEP)
🏢 un centre avec plusieurs ZES (zones économiques spéciales)
🎰 une destination de casino autorisée (souvent comparée à Macao)

Cela crée :

📈 fort potentiel de croissance du capital
🏨 forte demande de location
💰 des possibilités de ROI intéressantes

---

🔥 Offres spéciales

Jusqu'à 14% de réduction sur les unités sélectionnées

📌 Unités 3BR (140 m2, Tour Diamond):
disponibilité limitée avec vue panoramique et prix réduit par m2

📌 1 chambre (50 m2) :
• prix ramené de 81 313 $ à 73 181 $
• étage élevé + vue sur la mer
• type d'unité très liquide

📌 Duplex de 4 chambres (200 m2) :
• prix: 311,850 $ (après 10% de réduction)

---

💳 Plan de paiement

• réservation : 500 $
• 20 % d'acompte
• 40 % sur 40 mois
• 40 % à l'achèvement ou financement du développeur jusqu'à 10 ans (10 %)

---

Temps Square 10 Océan View offre une puissante combinaison de style de vie côtier, de statut et de potentiel d'investissement à haut rendement dans l'un des marchés de l'Asie du Sud-Est qui connaît la croissance la plus rapide. 🌊✨

Localisation sur la carte

Sihanoukville, Cambodge

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
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Taux d'intérêt
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Montant du prêt
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Période
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Période
Paiement mensuel
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Paiement mensuel
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