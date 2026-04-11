Appartement dans un nouvel immeuble Time Square 10 Ocean View

Time Square 10 Ocean View — Projet d'investissement côtier phare à Sihanoukville 🌊🏙
Temps Square 10 Océan View est un développement résidentiel phare situé à Sihanoukville, au Cambodge, à seulement 300 mètres de la plage d'Otres.
Le projet combine design moderne, emplacement haut de gamme et fort potentiel d'investissement, offrant un style de vie côtier avec une vue panoramique.
---
🏡 À propos du projet
Le développement offre une gamme de types d'unités:
• 1 chambre (~50 m2)
• 3 chambres (jusqu'à 140 m2)
• spacieux duplex de 4 chambres (~200 m2)
Principales caractéristiques:
🌊 vue sur la mer et la ville
🏙 Unités à plancher élevé
📐 plans fonctionnels
🌬 orientation optimale (exposition réduite à la chaleur)
---
📍 Lieu — Sihanoukville (Plage d'Otres)
Emplacement privilégié avec une excellente connectivité:
🏖 300 m de la plage d'Otres
🏙 5-7 minutes du centre-ville
✈ 20 minutes pour l'aéroport international
🚢 20 minutes pour le terminal insulaire
🌴 15 minutes pour la baie des lumières
Accès supplémentaire :
🚗 ~2,5 heures jusqu'à Phnom Penh (autoroute)
✈ ~40 minutes pour Siem Reap (Angkor Wat)
---
💼 Faits saillants de l'investissement
Sihanoukville se développe rapidement comme:
📦 un pôle logistique stratégique (RCEP)
🏢 un centre avec plusieurs ZES (zones économiques spéciales)
🎰 une destination de casino autorisée (souvent comparée à Macao)
Cela crée :
📈 fort potentiel de croissance du capital
🏨 forte demande de location
💰 des possibilités de ROI intéressantes
---
🔥 Offres spéciales
Jusqu'à 14% de réduction sur les unités sélectionnées
📌 Unités 3BR (140 m2, Tour Diamond):
disponibilité limitée avec vue panoramique et prix réduit par m2
📌 1 chambre (50 m2) :
• prix ramené de 81 313 $ à 73 181 $
• étage élevé + vue sur la mer
• type d'unité très liquide
📌 Duplex de 4 chambres (200 m2) :
• prix: 311,850 $ (après 10% de réduction)
---
💳 Plan de paiement
• réservation : 500 $
• 20 % d'acompte
• 40 % sur 40 mois
• 40 % à l'achèvement ou financement du développeur jusqu'à 10 ans (10 %)
---
Temps Square 10 Océan View offre une puissante combinaison de style de vie côtier, de statut et de potentiel d'investissement à haut rendement dans l'un des marchés de l'Asie du Sud-Est qui connaît la croissance la plus rapide. 🌊✨