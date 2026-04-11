Appartement dans un nouvel immeuble Time Square 10 Ocean View

Time Square 10 Ocean View — Projet d'investissement côtier phare à Sihanoukville 🌊🏙

Temps Square 10 Océan View est un développement résidentiel phare situé à Sihanoukville, au Cambodge, à seulement 300 mètres de la plage d'Otres.

Le projet combine design moderne, emplacement haut de gamme et fort potentiel d'investissement, offrant un style de vie côtier avec une vue panoramique.

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🏡 À propos du projet

Le développement offre une gamme de types d'unités:

• 1 chambre (~50 m2)

• 3 chambres (jusqu'à 140 m2)

• spacieux duplex de 4 chambres (~200 m2)

Principales caractéristiques:

🌊 vue sur la mer et la ville

🏙 Unités à plancher élevé

📐 plans fonctionnels

🌬 orientation optimale (exposition réduite à la chaleur)

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📍 Lieu — Sihanoukville (Plage d'Otres)

Emplacement privilégié avec une excellente connectivité:

🏖 300 m de la plage d'Otres

🏙 5-7 minutes du centre-ville

✈ 20 minutes pour l'aéroport international

🚢 20 minutes pour le terminal insulaire

🌴 15 minutes pour la baie des lumières

Accès supplémentaire :

🚗 ~2,5 heures jusqu'à Phnom Penh (autoroute)

✈ ~40 minutes pour Siem Reap (Angkor Wat)

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💼 Faits saillants de l'investissement

Sihanoukville se développe rapidement comme:

📦 un pôle logistique stratégique (RCEP)

🏢 un centre avec plusieurs ZES (zones économiques spéciales)

🎰 une destination de casino autorisée (souvent comparée à Macao)

Cela crée :

📈 fort potentiel de croissance du capital

🏨 forte demande de location

💰 des possibilités de ROI intéressantes

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🔥 Offres spéciales

Jusqu'à 14% de réduction sur les unités sélectionnées

📌 Unités 3BR (140 m2, Tour Diamond):

disponibilité limitée avec vue panoramique et prix réduit par m2

📌 1 chambre (50 m2) :

• prix ramené de 81 313 $ à 73 181 $

• étage élevé + vue sur la mer

• type d'unité très liquide

📌 Duplex de 4 chambres (200 m2) :

• prix: 311,850 $ (après 10% de réduction)

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💳 Plan de paiement

• réservation : 500 $

• 20 % d'acompte

• 40 % sur 40 mois

• 40 % à l'achèvement ou financement du développeur jusqu'à 10 ans (10 %)

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Temps Square 10 Océan View offre une puissante combinaison de style de vie côtier, de statut et de potentiel d'investissement à haut rendement dans l'un des marchés de l'Asie du Sud-Est qui connaît la croissance la plus rapide. 🌊✨