  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Sihanoukville
  4. Résidence LZ Sea View Premium – Luxury Coastal Living in Sihanoukville

Résidence LZ Sea View Premium – Luxury Coastal Living in Sihanoukville

Sihanoukville, Cambodge
depuis
$65,480
depuis
$1,450/m²
;
23
Laisser une demande
ID: 36769
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Cambodge
  • État
    Sihanoukville
  • Région
    Preah Sihanouk Municipality

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    34

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English

SihanoukvilleS LZ Mer View Premium est un condominium de luxe de 24 étages développé par l'équipe derrière les résidences LZ Sea View très réussies, connue pour atteindre 100% d'occupation de location.

Conçu pour la vie côtière moderne, le projet offre un style de vie raffiné avec une vue imprenable sur la mer et la ville dans l'une des destinations les plus dynamiques du Cambodge.

Faits saillants du projet

  • condominium de luxe de 24 étages
  • Moins de 308 résidences exclusives
  • Emplacement privilégié près des restaurants, des centres commerciaux et des zones de divertissement
  • Vue panoramique de l'océan et de l'horizon
  • Fort potentiel d'investissement sur un marché côtier en croissance

Services haut de gamme

  • Lobby boutique avec service de conciergerie
  • Sécurité et surveillance 24/7
  • Ascenseurs privés à grande vitesse
  • Stationnement sécurisé
  • Services de blanchisserie et de ménage
  • Espace commercial et de bureau sur place (1F–2F)

Installations de style de vie

  • Pickleball et terrains de basketball
  • Aire de jeux et salon intérieur pour enfants
  • Espaces récréatifs adaptés aux familles

Une nouvelle référence pour la vie de luxe à Sihanoukville : confort, commodité et valeur d'investissement à long terme.

Localisation sur la carte

Sihanoukville, Cambodge

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Résidence UC88 Wyndham Garden BKK1 – Iconic 5-Star Investment in Phnom Penh
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
depuis
$177,000
Complexe résidentiel Rezidencii u mora v centre Sianukvila
Sihanoukville, Cambodge
depuis
$65,480
T.V.A.
Complexe résidentiel Wyndham UC88 BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
depuis
$125,074
Immeuble Time Castle XI
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
depuis
$63,216
T.V.A.
Complexe résidentiel Kingston Royale – Condominium Moderne et Investissement Immobilier de Prestige à Boeung Tompun,
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
depuis
$45,000
Vous regardez
Résidence LZ Sea View Premium – Luxury Coastal Living in Sihanoukville
Sihanoukville, Cambodge
depuis
$65,480
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Time Castle 11 - BKK3 | Phnom Penh | Cambodia.
Complexe résidentiel Time Castle 11 - BKK3 | Phnom Penh | Cambodia.
Complexe résidentiel Time Castle 11 - BKK3 | Phnom Penh | Cambodia.
Complexe résidentiel Time Castle 11 - BKK3 | Phnom Penh | Cambodia.
Complexe résidentiel Time Castle 11 - BKK3 | Phnom Penh | Cambodia.
Afficher tout Complexe résidentiel Time Castle 11 - BKK3 | Phnom Penh | Cambodia.
Complexe résidentiel Time Castle 11 - BKK3 | Phnom Penh | Cambodia.
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
depuis
$56,700
L'année de construction 2028
Heure Château 11 - BKK3Appartements 1+1 à Time Castle 11 (TS 11): à partir de 86.400 USD avec un rabais de 10%.TS11: Commencer les ventes du gratte-ciel phare à BKK3 - investir rentablement tôt!Découvrez un nouveau niveau de vie au cœur de la capitale - Time Castle 11 (TS 11) par Megakim Wor…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Time Square 10 Ocean View
Complexe résidentiel Time Square 10 Ocean View
Complexe résidentiel Time Square 10 Ocean View
Complexe résidentiel Time Square 10 Ocean View
Complexe résidentiel Time Square 10 Ocean View
Afficher tout Complexe résidentiel Time Square 10 Ocean View
Complexe résidentiel Time Square 10 Ocean View
Sihanoukville, Cambodge
depuis
$45,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 30
Surface 38–100 m²
4 objets immobiliers 4
🌊 La mer, l'investissement et le pillage sont tous dans un seul projet !💎 La première ligne de l'océan - des appartements de classe affaires avec une vue panoramique🔥 10% de rabais sur tout l'appartement jusqu'à fin novembre !🏖 rendement jusqu'à 12%-14% par an en monnaie🏙️ Le projetTemps Squ…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
38.0
67,089
Apartment 2 chambres
78.0 – 100.0
100,140 – 104,805
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Immeuble R&F CITY
Immeuble R&F CITY
Immeuble R&F CITY
Immeuble R&F CITY
Immeuble R&F CITY
Immeuble R&F CITY
Daun Penh, Cambodge
depuis
$50,000
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 33
VILLE R & F — Une ville résidentielle à grande échelle à Phnom Penh 🏙✨R&F CITY est l'un des plus grands aménagements résidentiels de Phnom Penh, situé sur le boulevard Samdech Hun Sen, une artère urbaine clé de la ville.Le projet est développé par R&F Group, l'un des plus grands développeurs…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller