Résidence LZ Sea View Premium – Luxury Coastal Living in Sihanoukville

SihanoukvilleS LZ Mer View Premium est un condominium de luxe de 24 étages développé par l'équipe derrière les résidences LZ Sea View très réussies, connue pour atteindre 100% d'occupation de location.
Conçu pour la vie côtière moderne, le projet offre un style de vie raffiné avec une vue imprenable sur la mer et la ville dans l'une des destinations les plus dynamiques du Cambodge.
Faits saillants du projet
Services haut de gamme
Installations de style de vie
Une nouvelle référence pour la vie de luxe à Sihanoukville : confort, commodité et valeur d'investissement à long terme.