Résidence LZ Sea View Premium – Luxury Coastal Living in Sihanoukville

SihanoukvilleS LZ Mer View Premium est un condominium de luxe de 24 étages développé par l'équipe derrière les résidences LZ Sea View très réussies, connue pour atteindre 100% d'occupation de location.

Conçu pour la vie côtière moderne, le projet offre un style de vie raffiné avec une vue imprenable sur la mer et la ville dans l'une des destinations les plus dynamiques du Cambodge.

Faits saillants du projet

condominium de luxe de 24 étages

Moins de 308 résidences exclusives

Emplacement privilégié près des restaurants, des centres commerciaux et des zones de divertissement

Vue panoramique de l'océan et de l'horizon

Fort potentiel d'investissement sur un marché côtier en croissance

Services haut de gamme

Lobby boutique avec service de conciergerie

Sécurité et surveillance 24/7

Ascenseurs privés à grande vitesse

Stationnement sécurisé

Services de blanchisserie et de ménage

Espace commercial et de bureau sur place (1F–2F)

Installations de style de vie

Pickleball et terrains de basketball

Aire de jeux et salon intérieur pour enfants

Espaces récréatifs adaptés aux familles

Une nouvelle référence pour la vie de luxe à Sihanoukville : confort, commodité et valeur d'investissement à long terme.