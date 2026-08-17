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Loyer mensuel de villas en Mukh Kampul District, Cambodge

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1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Mukh Kampul District, Cambodge
Villa 4 chambres
Mukh Kampul District, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 192 m²
Sol 2
Découvrez la vie familiale confortable dans cette élégante villa Queen située à Borey Amory …
$800
par mois
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