Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Mukh Kampul District
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Mukh Kampul District, Cambodge

1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Preaek Anhchan, Cambodge
Maison 4 chambres
Preaek Anhchan, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Sol 3
Cette magnifique maison de coin liée offre le mélange parfait d'intimité et d'espace supplém…
$96,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller