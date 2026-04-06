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Maisons à vendre en Kien Svay District, Cambodge

2 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Koki commune, Cambodge
Villa 5 chambres
Koki commune, Cambodge
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 2 025 m²
Posséder votre propre paradis privé avec cette propriété de 2025 m2 comprenant une maison de…
$1,35M
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Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 3 chambres dans Kien Svay District, Cambodge
Maison 3 chambres
Kien Svay District, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Surface 1 095 m²
Sol 2
"Témoignage" Lire la suite : 15m x 73m Barre du ciel 👉 "Résumé" 👉 Un peu plus de 50 👉 500 000 $
$500,000
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