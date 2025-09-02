Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Kien Svay District
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Kien Svay District, Cambodge

1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Kien Svay District, Cambodge
Villa 5 chambres
Kien Svay District, Cambodge
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 600 m²
Nombre d'étages 2
Villa en front de rivière de style italien sur le MékongRésidence de luxe de 600 m2 avec mai…
$790,000
