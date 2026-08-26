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Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Khan Toul Kork, Cambodge

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Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Sangkat Phsar Depou Ti Muoy, Cambodge
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Sangkat Phsar Depou Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 130 m²
Sol 37/47
Plus d'accueil pour votre argent - un dupLEX à trois chambres à coucherTime Square 7 offre u…
$189 000
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