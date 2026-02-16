  1. Realting.com
Phnom Penh
Sihanoukville
Preah Sihanouk Municipality
Sihanoukville
Complexe résidentiel Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy
Complexe résidentiel Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy
Daun Penh, Cambodge
depuis
$130,000
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 45
Surface 111–270 m²
🌟 Wyndham Garden BKK1 (Tour de l'UC88) - Niveau 5★ au cœur de Phnom PenhAppartement Premium dans l'un des projets les plus prestigieux de la capitale du Cambodge.Hôtel de 45 étages et gratte-ciel résidentiel de classe internationale dans le légendaire quartier de BKK1.Ce n'est pas seulement …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
110.8
325,248
Apartment 3 chambres
270.0
1,15M
