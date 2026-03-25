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Loyer mensuel de villas en Khan Russey Keo, Cambodge

2 propriétés total trouvé
Villa de 6 chambres dans Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Cambodge
Villa de 6 chambres
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 423 m²
Sol 3
Cette villa Queen exceptionnelle offre un vaste espace de vie dans le cadre premier et sécur…
$2,500
par mois
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villa de 5 chambres dans Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Cambodge
villa de 5 chambres
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 368 m²
Cette impressionnante villa de coin queen dans la région de Russey Keo offre un espace excep…
$6,500
par mois
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