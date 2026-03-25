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Propriété commerciale dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de salles de bains 2
Sol 2
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Propriété commerciale dans Sangkat Chrang Chamreh Pir, Cambodge
Propriété commerciale
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Nombre de salles de bains 1
Sol 1
Entrepôt spacieux à louer sur la rue 598 Vous cherchez un vaste espace polyvalent pour votre…
$2,500
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