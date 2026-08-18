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Villas à vendre en Khan Pou Senchey, Cambodge

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1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans Sangkat Kakab 1, Cambodge
Villa 2 chambres
Sangkat Kakab 1, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 151 m²
Sol 2
Cette maison de lien à vendre près de l'aéroport international de Phnom Penh offre un espace…
$120,000
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