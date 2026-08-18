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Loyer mensuel de villas en Khan Pou Senchey, Cambodge

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1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Khan Pou Senchey, Cambodge
Villa 4 chambres
Khan Pou Senchey, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 588 m²
Sol 3
Vivez une vie confortable dans cette grande villa de 3 étages à louer située à Pur Senchey. …
$880
par mois
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