Propriétées résidentielles à vendre en Khan Mean Chey, Cambodge

2 propriétés total trouvé
Condo 2 chambres dans Sangkat Stueng Mean Chey 3, Cambodge
Condo 2 chambres
Sangkat Stueng Mean Chey 3, Cambodge
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 67 m²
est un point de repère résidentiel de 36 étages qui se lève à Boeung Tompun, à quelques minu…
$49,000
Condo 1 chambre dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Condo 1 chambre
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
Kingston Royale – La vie urbaine moderne au cœur de Phnom PenhKingston Royale est un monumen…
$40,930
