  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Khan Kamboul
  4. Location longue durée
  5. Maison

Loyer mensuel de Maisons en Khan Kamboul, Cambodge

1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Khan Kamboul, Cambodge
Maison 4 chambres
Khan Kamboul, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Bienvenue dans cette charmante maison de 4 chambres, 5 salles de bains à louer à Kamboul, Ph…
$250
par mois
