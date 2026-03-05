Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Khan Kamboul
  4. Location longue durée

Loyer mensuel de immobiliers en Khan Kamboul, Cambodge

4 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Khan Kamboul, Cambodge
Maison 4 chambres
Khan Kamboul, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Bienvenue dans cette charmante maison de 4 chambres, 5 salles de bains à louer à Kamboul, Ph…
$250
par mois
Laisser une demande
Atterrir dans Khan Kamboul, Cambodge
Atterrir
Khan Kamboul, Cambodge
Surface 26 221 m²
Property Overview This expansive property offers 2.6 hectares (approx. 26,000 sqm) of prime …
$15,732
par mois
Laisser une demande
Atterrir dans Sangkat Phleung Chheh Roteh, Cambodge
Atterrir
Sangkat Phleung Chheh Roteh, Cambodge
Surface 13 500 m²
Property Overview This perfectly square 1.35-hectare land plot is available for immediate le…
$8,100
par mois
Laisser une demande
Atterrir dans Sangkat Phleung Chheh Roteh, Cambodge
Atterrir
Sangkat Phleung Chheh Roteh, Cambodge
Surface 30 000 m²
Situated in the industrial zone of Khan Kamboul directly along Ring Road 3, this expansive p…
$18,000
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller