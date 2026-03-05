Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de villas en Daun Penh, Cambodge

2 propriétés total trouvé
Villa 2 chambres dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Villa 2 chambres
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 377 m²
Sol 1
Cette élégante villa à louer à Khan Daun Penh offre un mélange de confort et de commodité, c…
$1,800
par mois
Villa 10 chambres dans Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Villa 10 chambres
Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Nombre de pièces 10
Chambres 10
Nombre de salles de bains 12
Surface 525 m²
Sol 2
Cette superbe villa à louer à Khan Duan Penh dispose de 10 chambres spacieuses et 12 salles …
$3,000
par mois
