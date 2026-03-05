Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Daun Penh
  4. Location longue durée
  5. Studio

Loyer mensuel de studios en Daun Penh, Cambodge

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 20
Si vous êtes à la recherche d'un joli studio condo dans le meilleur emplacement, consultez C…
$450
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller