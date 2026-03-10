Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Khan Chbar Ampov
  4. Location longue durée
  5. Villa

Loyer mensuel de villas en Khan Chbar Ampov, Cambodge

2 propriétés total trouvé
villa de 5 chambres dans Ta Ngov Kandal, Cambodge
villa de 5 chambres
Ta Ngov Kandal, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Sol 3
Cette élégante villa de trois étages offre des espaces de vie spacieux remplis de lumière na…
$6,500
par mois
villa de 7 chambres dans Ta Ngov Kandal, Cambodge
villa de 7 chambres
Ta Ngov Kandal, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Sol 2
Cette élégante villa Queen est située à Borey Peng Huoth Beong Snor et est disponible à la l…
$5,000
par mois
