Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Khan Chbar Ampov
  4. Location longue durée
  5. Studio

Loyer mensuel de studios en Khan Chbar Ampov, Cambodge

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Studio 1 chambre
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Sol 16
Profitez de la vie au bord de la rivière à Vue Aston, l'un des projets de condominium les pl…
$350
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller