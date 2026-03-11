Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Battambang
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Battambang, Cambodge

1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Battambang, Cambodge
Appartement 1 chambre
Battambang, Cambodge
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 38 m²
Nombre d'étages 39
Appartement à vendre dans un complexe résidentiel moderne Time Square 11, BKK3, Phnom PenhAp…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Battambang, Cambodge

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller