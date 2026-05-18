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Penthouses Piscine à vendre en Albanie du Sud, Albanie

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Saranda
9
Vlora
19
Bashkia Sarande
9
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4 propriétés total trouvé
Penthouse 2 chambres dans District de Vlora, Albanie
Penthouse 2 chambres
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 171 m²
Sol 4/4
Penthouse neuf avec vue sur mer à vendre à Vlora, en Albanie. Vlora, avec sa beauté incontes…
$763,651
T.V.A.
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Agence
Albania Property Group
Langues
English, Italiano
Penthouse 3 chambres dans District de Vlora, Albanie
Penthouse 3 chambres
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 264 m²
Sol 6/6
Appartement de luxe avec vue sur mer à vendre dans le quartier historique de Vlorë, sur la R…
$778,463
T.V.A.
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Agence
Albania Property Group
Langues
English, Italiano
Penthouse 1 chambre dans District de Vlora, Albanie
Penthouse 1 chambre
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Sol 6/6
Penthouse avec vue sur mer à vendre à Vlora, en Albanie. Ce magnifique penthouse avec vue su…
$299,327
T.V.A.
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Albania Property Group
Langues
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Penthouse 2 chambres dans Orikum, Albanie
Penthouse 2 chambres
Orikum, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 270 m²
Sol 7/7
Penthouse avec vue sur mer à vendre à Vlorë, en Albanie. Si vous recherchez la maison de vos…
$692,288
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Albanie du Sud, Albanie

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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