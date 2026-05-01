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Saranda
8
Vlora
20
Bashkia Sarande
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2 propriétés total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Saranda, Albanie
Penthouse 2 chambres
Saranda, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 137 m²
Sol 5/6
Résidence Urban Verde13 appartements disponibles, appartements de 2 chambres et appartements…
$287,811
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Penthouse 2 chambres dans Saranda, Albanie
Penthouse 2 chambres
Saranda, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 145 m²
Sol 6/6
Résidence Urban Verde13 appartements disponibles, appartements de 2 chambres et appartements…
$320,687
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Caractéristiques des propriétés en Albanie du Sud, Albanie

avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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