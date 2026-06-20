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Maisons à vendre en Shkoder Municipality, Albanie

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1 propriété total trouvé
Maison dans Velipoje, Albanie
Maison
Velipoje, Albanie
Surface 320 m²
Nombre d'étages 4
Villa de 4 étages à vendre à Velipojë Surface du terrain : 200 m² Surface construite : 8…
$384,015
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