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Saranda, Albanie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Une opportunité d’investissement exclusive dans l’une des destinations côtières à la croissance la plus rapide en Europe. Ce projet premium est conçu pour générer des revenus locatifs élevés à court terme ainsi qu’une forte valorisation à long terme. 🔑 Points clés Optimisé pour Airb…
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