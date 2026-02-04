  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Saranda

Nouveaux bâtiments à vendre en Saranda

Tirana
5
Orikum
4
Vlora
6
Himare
2
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
TOP TOP
Hôtel HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL
Hôtel HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL
Hôtel HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL
Cuke, Albanie
depuis
$1,40M
Options de finition Аvec finition
Centre Saranda à 4 minutes de la merAu coeur de Saranda, dans l'une des zones les plus recherchées avec un accès immédiat à tous les services, une structure d'hôtel avec un potentiel d'investissement très élevé est proposée à la vente, idéal pour être transformé en un Hôtel Boutique moderne …
Agence
Investment Realty Group
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Sur la carte
Realting.com
Aller