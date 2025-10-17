Appartement dans un nouvel immeuble Nouvelle Résidence Exclusive à Proximité de la Mer à Saranda

Découvrez cette nouvelle résidence située dans l'un des quartiers les plus recherchés de Saranda. Implantée en deuxième ligne de mer, elle offre une vue exceptionnelle sur la mer Ionienne ainsi que sur le magnifique littoral de la Riviera albanaise.

Réalisée selon les normes de construction les plus élevées, cette résidence associe architecture contemporaine, matériaux haut de gamme et confort moderne. Son emplacement privilégié permet de profiter d'un environnement calme tout en restant à proximité immédiate de toutes les commodités.

L'un de ses principaux atouts est sa proximité avec de superbes plages aux eaux cristallines et turquoise, accessibles en seulement deux minutes à pied. Cet emplacement exceptionnel permet de profiter pleinement du style de vie méditerranéen.

Les résidents bénéficieront d'un accès rapide aux commerces, restaurants, cafés, pharmacies, transports et à toutes les infrastructures nécessaires à une vie confortable tout au long de l'année.

Grâce à sa vue magnifique, à sa qualité de construction supérieure et à son emplacement idéal, cette résidence représente une opportunité unique pour vivre ou investir sur la Riviera albanaise.