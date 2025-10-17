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Appartement dans un nouvel immeuble Nouvelle Résidence Exclusive à Proximité de la Mer à Saranda

Gjashte, Albanie
depuis
$155,040
depuis
$347,104/m²
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11
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ID: 38078
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 19475
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 12/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Albanie
  • État
    Albanie du Sud
  • Région
    Préfecture de Vlorë
  • Ville
    Bashkia Sarande
  • Ville
    Saranda
  • Village
    Gjashte
  • Adresse
    Rruga Butrinti

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Ascenseur

En plus

  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté

À propos du complexe

Découvrez cette nouvelle résidence située dans l'un des quartiers les plus recherchés de Saranda. Implantée en deuxième ligne de mer, elle offre une vue exceptionnelle sur la mer Ionienne ainsi que sur le magnifique littoral de la Riviera albanaise.

Réalisée selon les normes de construction les plus élevées, cette résidence associe architecture contemporaine, matériaux haut de gamme et confort moderne. Son emplacement privilégié permet de profiter d'un environnement calme tout en restant à proximité immédiate de toutes les commodités.

L'un de ses principaux atouts est sa proximité avec de superbes plages aux eaux cristallines et turquoise, accessibles en seulement deux minutes à pied. Cet emplacement exceptionnel permet de profiter pleinement du style de vie méditerranéen.

Les résidents bénéficieront d'un accès rapide aux commerces, restaurants, cafés, pharmacies, transports et à toutes les infrastructures nécessaires à une vie confortable tout au long de l'année.

Grâce à sa vue magnifique, à sa qualité de construction supérieure et à son emplacement idéal, cette résidence représente une opportunité unique pour vivre ou investir sur la Riviera albanaise.

Localisation sur la carte

Gjashte, Albanie
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

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