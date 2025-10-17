Hôtel HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL

Centre Saranda à 4 minutes de la mer
Au coeur de Saranda, dans l'une des zones les plus recherchées avec un accès immédiat à tous les services, une structure d'hôtel avec un potentiel d'investissement très élevé est proposée à la vente, idéal pour être transformé en un Hôtel Boutique moderne et exclusif.
- Principales données immobilières
Surface habitable : 720 m2
Surface habitable : 137,5 m2
Bâtiment avec ascenseur
18 chambres existantes
- Organisation générale
Étage -1: 94 m2 (espace technique / stockage / SPA / buanderie)
Étage 0: 94 m2 – comprend 2 commerces + entrée principale de l'hôtel
4 étages résidentiels : environ 133 m2 chacun, dédiés aux chambres d'hôtel
- POTENTIEL DE LA TRANSFORMATION REELLE
La propriété a besoin de restauration, mais cela se traduit directement par des possibilités de personnalisation maximum:
Conversion en un hôtel tout blanc méditerranéen ou moderne Boutique
balcons français, façade élégante, éclairage architectural
Réorganisation de la salle à 4⭐ / 5⭐ Normes de magasinage
Espace réception + bar salon à l'étage 0
SPA / possibilités de bien-être sur le sol -1
- Emplacement stratégique absolu :
Dans le centre de Saranda
4 minutes à pied de la mer
Près de la gare routière
Zone de débit touristique élevé tout au long de la saison
Idéal pour le tourisme d'élite, les couples, les adultes seulement, les courts séjours et l'expérience hôtel
- PETITE INVESTISSEMENT