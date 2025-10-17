  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Bashkia Sarande
  4. Hôtel HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL

Hôtel HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL

Cuke, Albanie
depuis
$1,40M
BTC
16.6110911
ETH
870.6583068
USDT
1 380 698.0508085
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
TOP TOP
2
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 32632
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 15/01/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Albanie
  • État
    Albanie du Sud
  • Région
    Préfecture de Vlorë
  • Ville
    Bashkia Sarande
  • Ville
    Saranda
  • Village
    Cuke

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Maison à panneaux
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English

Centre Saranda à 4 minutes de la mer
Au coeur de Saranda, dans l'une des zones les plus recherchées avec un accès immédiat à tous les services, une structure d'hôtel avec un potentiel d'investissement très élevé est proposée à la vente, idéal pour être transformé en un Hôtel Boutique moderne et exclusif.
- Principales données immobilières
Surface habitable : 720 m2
Surface habitable : 137,5 m2
Bâtiment avec ascenseur
18 chambres existantes
- Organisation générale
Étage -1: 94 m2 (espace technique / stockage / SPA / buanderie)
Étage 0: 94 m2 – comprend 2 commerces + entrée principale de l'hôtel
4 étages résidentiels : environ 133 m2 chacun, dédiés aux chambres d'hôtel
- POTENTIEL DE LA TRANSFORMATION REELLE
La propriété a besoin de restauration, mais cela se traduit directement par des possibilités de personnalisation maximum:
Conversion en un hôtel tout blanc méditerranéen ou moderne Boutique
balcons français, façade élégante, éclairage architectural
Réorganisation de la salle à 4⭐ / 5⭐ Normes de magasinage
Espace réception + bar salon à l'étage 0
SPA / possibilités de bien-être sur le sol -1
- Emplacement stratégique absolu :
Dans le centre de Saranda
4 minutes à pied de la mer
Près de la gare routière
Zone de débit touristique élevé tout au long de la saison
Idéal pour le tourisme d'élite, les couples, les adultes seulement, les courts séjours et l'expérience hôtel
- PETITE INVESTISSEMENT

Localisation sur la carte

Cuke, Albanie
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Vous regardez
Hôtel HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL
Cuke, Albanie
depuis
$1,40M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Aucun complexe similaire en Albanie n'a été trouvé. Utiliser la recherche étendue
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Acheter, c'est urgent : pourquoi vous devriez entrer sur le marché immobilier albanais dès maintenant ? — Expert
17.10.2025
Acheter, c'est urgent : pourquoi vous devriez entrer sur le marché immobilier albanais dès maintenant ? — Expert
Afficher toutes les publications