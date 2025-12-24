  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Préfecture de Durrës

Nouveaux bâtiments à vendre en Préfecture de Durrës

Bashkia Durres
1
Complexe résidentiel West Residence
Bashkia Durres, Albanie
depuis
$106,033
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 9
Surface 61–135 m²
28 objets immobiliers 28
West Residence — nouveau complexe résidentiel au cœur de Durrës West Residence est un projet résidentiel moderne en construction, situé dans le quartier Spitali, à seulement quelques minutes de la mer. La durée totale de construction est de 3 ans, ce qui en fait une option attractive pour…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
60.6 – 105.9
107,272 – 187,447
Apartment 2 chambres
97.2 – 111.0
172,067 – 197,347
Apartment 3 chambres
134.6
238,136
Agence
Century 21 Eon
Agence
Century 21 Eon
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
