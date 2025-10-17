  1. Realting.com
Villa Green Coast 2

Palase, Albanie
ID: 33339
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 13/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Albanie
  • État
    Albanie du Sud
  • Région
    Préfecture de Vlorë
  • Ville
    Bashkia Himare
  • Ville
    Himare
  • Village
    Palase

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

À propos du complexe

VILLA LUXURY EN CONSTRUCTION – DEUXIÈME ROYAUME DE LA MER – 1 200 000 €
Une villa premium actuellement en construction sur la Côte Verte 2, située à Palasë, Vlorë. Situé sur la deuxième rangée de la mer, cette propriété offre une opportunité d'investissement exclusive dans l'une des stations balnéaires les plus prestigieuses d'Albanie.
🔹 Rez-de-chaussée : 99.09 m2
🔹 Surface du premier étage : 75,29 m2
🔹 Véranda Superficie: 49,41 m2
🔹 Piscine: 34,41 m2
🔹 Surface du terrain: 329,59 m2
🔹 Parking: 2 places de stationnement
🔹 Lieu: Deuxième rangée de la mer
🔹 Prix: 1 000 000 €
La villa est actuellement en construction, assurant une toute nouvelle construction avec une architecture moderne et des normes de haute qualité. Sa situation balnéaire privilégiée sur la Côte Verte 2 le rend idéal pour une résidence de luxe ou un investissement haut rendement.

Localisation sur la carte

Palase, Albanie
Loisirs

Agence
Al Imobiliare
Agence
Al Imobiliare
Langues
English
Realting.com
Acheter, c'est urgent : pourquoi vous devriez entrer sur le marché immobilier albanais dès maintenant ? — Expert
17.10.2025
17.10.2025
Acheter, c'est urgent : pourquoi vous devriez entrer sur le marché immobilier albanais dès maintenant ? — Expert
