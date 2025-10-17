Villa Green Coast 2

VILLA LUXURY EN CONSTRUCTION – DEUXIÈME ROYAUME DE LA MER – 1 200 000 €
Une villa premium actuellement en construction sur la Côte Verte 2, située à Palasë, Vlorë. Situé sur la deuxième rangée de la mer, cette propriété offre une opportunité d'investissement exclusive dans l'une des stations balnéaires les plus prestigieuses d'Albanie.
🔹 Rez-de-chaussée : 99.09 m2
🔹 Surface du premier étage : 75,29 m2
🔹 Véranda Superficie: 49,41 m2
🔹 Piscine: 34,41 m2
🔹 Surface du terrain: 329,59 m2
🔹 Parking: 2 places de stationnement
🔹 Lieu: Deuxième rangée de la mer
🔹 Prix: 1 000 000 €
La villa est actuellement en construction, assurant une toute nouvelle construction avec une architecture moderne et des normes de haute qualité. Sa situation balnéaire privilégiée sur la Côte Verte 2 le rend idéal pour une résidence de luxe ou un investissement haut rendement.