Villa Green Coast 2

VILLA LUXURY EN CONSTRUCTION – DEUXIÈME ROYAUME DE LA MER – 1 200 000 €
Une villa premium actuellement en construction sur la Côte Verte 2, située à Palasë, Vlorë. Situé sur la deuxième rangée de la mer, cette propriété offre une opportunité d'investissement exclusive dans l'une des stations balnéaires les plus prestigieuses d'Albanie.
🔹 Rez-de-chaussée: 92.53 m2
🔹 Surface du premier étage: 71.12 m2
🔹 Veranda Superficie: 23,63 m2
🔹 Piscine: 27.80 m2
🔹 Surface du terrain: 549,85 m2
🔹 Parking: 2 places de stationnement
🔹 Lieu: Deuxième rangée de la mer
🔹 Prix: 1 200 000 euros
La villa est actuellement en construction, assurant une toute nouvelle construction avec une architecture moderne et des normes de haute qualité. Sa situation balnéaire privilégiée sur la Côte Verte 2 le rend idéal pour une résidence de luxe ou un investissement haut rendement.