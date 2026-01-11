Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de duplex en Farke, Albanie

2 propriétés total trouvé
Duplex 2 chambres dans Tirana, Albanie
Duplex 2 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 87 m²
Sol 1/2
For rent: Duplex 2+1+2+ Laundry at the Residence "Kodra e Diellit 2". The duplex is organiz…
$1,398
par mois
Duplex 2 chambres dans Tirana, Albanie
Duplex 2 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Sol 4/5
• Modern duplex 2+1+2 bathrooms for rent near Kodra e Diellit Residence. The apartment is ne…
$1,747
par mois
