Immobilier commercial en Farke, Albanie

5 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 30 m² dans Tirana, Albanie
Propriété commerciale 30 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Nombre d'étages 8
Commercial premises for sale! The space has a surface area of 30.34 m2 and has an accessible…
$139,765
Entrepôt 14 m² dans Tirana, Albanie
Entrepôt 14 m²
Tirana, Albanie
Surface 14 m²
Sol -1/-1
Only Bill Clinton Street brings Parking Spot for sale. The parking spot is located in a soug…
$38,435
Restaurant 93 m² dans Tirana, Albanie
Restaurant 93 m²
Tirana, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 93 m²
Nombre d'étages 10
The Lounge - Bar environment is for sale, on the 0th floor by the main Shyqyri Brari road. T…
$430,942
Entrepôt 412 m² dans Tirana, Albanie
Entrepôt 412 m²
Tirana, Albanie
Surface 412 m²
Nombre d'étages 2
In an area with high demand for parking and storage spaces, a space with a total area of 412…
$401,936
Propriété commerciale 62 m² dans Tirana, Albanie
Propriété commerciale 62 m²
Tirana, Albanie
Surface 62 m²
Nombre d'étages 5
Commercial space 62 m² net on the ground floor of a quality building in the elite area of Ko…
$203,824
