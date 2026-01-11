Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Entrepôts à vendre en Farke, Albanie

propriété commerciale
5
2 propriétés total trouvé
Entrepôt 14 m² dans Tirana, Albanie
Entrepôt 14 m²
Tirana, Albanie
Surface 14 m²
Sol -1/-1
Only Bill Clinton Street brings Parking Spot for sale. The parking spot is located in a soug…
$38,435
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Entrepôt 412 m² dans Tirana, Albanie
Entrepôt 412 m²
Tirana, Albanie
Surface 412 m²
Nombre d'étages 2
In an area with high demand for parking and storage spaces, a space with a total area of 412…
$401,936
