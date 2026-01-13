Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Préfecture de Durrës
  4. Location longue durée

Loyer mensuel de immobiliers en Préfecture de Durrës, Albanie

Bashkia Durres
302
303 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Bashkia Durres, Albanie
Appartement 2 chambres
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Sol 5/9
Appartement 1+2 avec balcon,90 mètres carrés, étage -4, ascenseurL'appartement est situé à 5…
$640
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 2 chambres dans Bashkia Durres, Albanie
Appartement 2 chambres
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 92 m²
Sol 2/9
L'appartement est situé au 2ème étage d'un nouvel immeuble sans ascenseur, près du stade de …
$432
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 1 chambre dans Bashkia Durres, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 4
L'appartement est situé au 4ème étage d'un immeuble en face de la Cour, qui est organisé en …
$409
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 1 chambre dans Bashkia Durres, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Sol 3
L'appartement est situé au 3ème étage d'un immeuble sans ascenseur. Il est organisé dans un …
$583
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 1 chambre dans Bashkia Durres, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Sol 4
L'appartement est situé au quatrième étage du sol dans un immeuble sans ascenseur près de l'…
$407
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 2 chambres dans Bashkia Durres, Albanie
Appartement 2 chambres
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
Sol 1/4
L'appartement est situé au premier étage d'une villa de quatre étages à Ish-Kenete, Durres. …
$524
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 2 chambres dans Bashkia Durres, Albanie
Appartement 2 chambres
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 87 m²
Sol 1
L'appartement est situé au premier étage résidentiel d'un immeuble avec ascenseur et vue sur…
$698
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Propriété commerciale 30 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Propriété commerciale 30 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Surface 30 m²
L'espace commercial est situé sur la plage, situé au rez-de-chaussée (0 niveau) et a une sup…
$467
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 1 chambre dans Bashkia Durres, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Un appartement 1+1 dans le centre de Durrès est disponible pour une location à long terme (u…
$759
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CACTUS|Real Estate
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 2 chambres dans Bashkia Durres, Albanie
Appartement 2 chambres
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
Sol 3/4
L'appartement est situé au troisième étage d'une villa de quatre étages à Ish-Kenete, Durres…
$524
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 1 chambre dans Bashkia Durres, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 1
Le studio est situé au 1er étage d'un immeuble dans le quartier de la plage de Durres, sur l…
$233
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 1 chambre dans Bashkia Durres, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 2
L'appartement est situé au 2ème étage d'un immeuble avec ascenseur dans le complexe EKA à la…
$465
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 2 chambres dans Bashkia Durres, Albanie
Appartement 2 chambres
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Sol 4
Ce charmant appartement de deux chambres est situé au cœur de la ville, à quelques pas du bo…
$934
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 1 chambre dans Bashkia Durres, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Pour le loyer à long terme (contrat pour l'année et plus) est 1+1 appartement dans Plazh Rot…
$468
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CACTUS|Real Estate
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Atterrir dans Bashkia Durres, Albanie
Atterrir
Bashkia Durres, Albanie
Surface 720 m²
Le terrain est situé dans la partie de la route périphérique de Durres où Shkozeti se connec…
$583
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 2 chambres dans Bashkia Durres, Albanie
Appartement 2 chambres
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
Sol 2/4
L'appartement est situé au deuxième étage d'une villa de quatre étages à Ish-Kenete, Durres.…
$524
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 2 chambres dans Bashkia Durres, Albanie
Appartement 2 chambres
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 116 m²
Sol 6
L'appartement est situé au 6ème étage avec ascenseur et vue sur la mer dans la zone de Vila …
$817
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 1 chambre dans Bashkia Durres, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 7
L'appartement est situé au 7ème étage d'un nouveau bâtiment avec un ascenseur près de l'écol…
$350
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 1 chambre dans Bashkia Durres, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 62 m²
Sol 4
L'appartement est situé au quatrième étage du rez-de-chaussée dans un nouveau bâtiment avec …
$384
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 2 chambres dans Bashkia Durres, Albanie
Appartement 2 chambres
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 145 m²
Sol 6
L'appartement est situé à Vollga Durres, l'un des quartiers les plus pittoresques et recherc…
$1,401
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 1 chambre dans Bashkia Durres, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Sol 6/9
L'appartement est situé au 6ème étage d'un nouveau bâtiment avec un ascenseur près de la vil…
$350
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 1 chambre dans Bashkia Durres, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 69 m²
Sol 8/12
L'appartement est situé au 8ème ou 9ème étage d'un immeuble résidentiel près de UKD à Durres…
$407
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 1 chambre dans Bashkia Durres, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Sol 3
L'appartement est situé au 3ème étage d'un immeuble sans ascenseur à la plage. Il est organi…
$642
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 1 chambre dans Bashkia Durres, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 3
L'appartement est situé au 3ème étage d'un nouvel immeuble avec ascenseur dans le quartier d…
$354
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 2 chambres dans Bashkia Durres, Albanie
Appartement 2 chambres
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 125 m²
Sol 2/3
L'appartement est situé au 2ème étage d'une villa de 3 étages située dans le quartier de Spi…
$649
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 2 chambres dans Bashkia Durres, Albanie
Appartement 2 chambres
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Sol 8/10
💶 Prix: 550 €/mois📐 Superficie totale : 90 m2📦 Surface habitable: 84 m2🛏 Chambres: 2🛁 Sanuze…
$637
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Century 21 Eon
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 3 chambres dans Bashkia Durres, Albanie
Appartement 3 chambres
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 144 m²
Sol 4/5
L'appartement est situé au 4ème étage résidentiel d'un immeuble de 5 étages de très haute qu…
$822
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 1 chambre dans Bashkia Durres, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Sol 4
L'appartement est situé au quatrième étage d'un immeuble existant avec un ascenseur dans le …
$319
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 1 chambre dans Bashkia Durres, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Sol 4
L'appartement est situé au quatrième étage résidentiel avec vue sur la mer à Golem, Durres. …
$531
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 1 chambre dans Bashkia Durres, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 1
L'appartement est situé au premier étage à Plazh, Durres. La propriété a une superficie tota…
$235
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська

Types de propriétés en Préfecture de Durrës

appartements
maisons
propriété commerciale
Realting.com
Aller