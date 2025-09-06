Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Préfecture de Durrës
  4. Location longue durée
  5. Maison

Loyer mensuel de Maisons en Préfecture de Durrës, Albanie

2 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Bashkia Durres, Albanie
Maison 2 chambres
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Nombre d'étages 1
La villa est située très près de la route principale dans la région d'Ish-Keneta de Durres. …
$2,339
par mois
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Українська
Maison 1 chambre dans Bashkia Durres, Albanie
Maison 1 chambre
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Sol 1
La maison est située au premier étage d'une villa de deux étages, près du collège Eneida. Il…
$374
par mois
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Українська
