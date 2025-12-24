Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Bâtiments de fabrication en Bashkia Durres, Albanie

7 propriétés total trouvé
Fabrication 1 375 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Fabrication 1 375 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 1 375 m²
L'entrepôt est situé dans une zone industrielle de Porto Romano Durres. Il a une surface d'e…
$1,14M
Fabrication 260 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Fabrication 260 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 260 m²
Les entrepôts sont situés sur la rue Aleksander Goga dans l'axe Spitalle - Porto-Romano. La …
$223,614
Fabrication 306 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Fabrication 306 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 306 m²
Nombre d'étages 1
The building is located on the second line from the main road near 4 streets of Shijak. It h…
$401,170
Fabrication 254 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Fabrication 254 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 254 m²
Sol -1/8
For sale 254m² basement in Durres Plepa, ring road behind Kastrati or behind Hotel Continent…
$134,864
Fabrication 125 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Fabrication 125 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Surface 125 m²
La propriété est située dans la région de Spitalles. Il a un bâtiment de 125m2 et un terrain…
$105,922
Fabrication 185 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Fabrication 185 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 185 m²
L'entrepôt est situé à ISH Kenete, Durres, très proche de la route principale. La propriété …
$259,581
Fabrication 4 741 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Fabrication 4 741 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 4 741 m²
Bâtiment et terrain à vendre près de "Mobileri Simaku" sur l'autoroute, à Kavaje. La proprié…
$825,938
Fabrication 850 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Fabrication 850 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 850 m²
La propriété est située sur la route à Ish-Kenete, Durres. Il a 303 m2 de construction selon…
$389,371
Fabrication 3 232 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Fabrication 3 232 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 3 232 m²
Nombre d'étages 4
Bâtiment et terrain à vendre à Xhafzotaj, Shijak – Durrës Road, près de Brunes. La propriété…
$2,47M
Fabrication 700 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Fabrication 700 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 700 m²
L'entrepôt est situé par la route principale à Xhafzotaj. Cette propriété a 1550 m2 de terra…
$707,947
