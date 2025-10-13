Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Bâtiments de fabrication en Albanie Centrale, Albanie

2 propriétés total trouvé
Fabrication 71 m² dans Tirana, Albanie
Fabrication 71 m²
Tirana, Albanie
Surface 71 m²
Shitet truall +ndertese tek Pazari i Ri Mundesi Investimi ne nje nga zonat me atraktive te …
$168,883
Laisser une demande
Fabrication 675 m² dans Kashar, Albanie
Fabrication 675 m²
Kashar, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 675 m²
Warehouse for sale in Tirana Industrial Park 2! Tirana Industrial Park, an ambitious projec…
$972,532
Laisser une demande
