Salles de conférence à vendre en Albanie Centrale, Albanie

1 propriété total trouvé
Salle de conférence 386 m² dans Tirana, Albanie
Salle de conférence 386 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 386 m²
Nombre d'étages 9
Second hand - Service unit and warehouse at Shkolla e Kuqe for sale! In one of the most sou…
$407,648
